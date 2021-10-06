В Госдуме считают Украину небезопасным газовым партнером для Европы

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что некоторые страны Европы могут принять решение о транзите газа в обход Украине из-за снижения надежности и безопасности украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинская ГТС — она стареет… И непринятие решений по будущему этой системы… будет только снижать надежность, безопасность», — заявил Завальный.

По его словам, поставки по стареющей системе могут привести к снижению энергобезопасности некоторых стран, в частности, юго-восточной Европы, и решения об отказе транзита через Украину будут приниматься европейскими потребителями все чаще, заключил Завальный.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины. Комментируя это, Завальный заявил, что Венгрия могла отказаться от транзита через Украину.

Ранее на Украине назвали преступлением отказ властей от переговоров с Россией по газу.