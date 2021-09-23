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ФАС вынесла предупреждения «Пятерочке» и «Магниту» из-за завышения цен

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждения руководству торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за завышения цен на продукты питания в Московской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

По данным организации, ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») в нескольких городских округах Подмосковья установили более высокие цены на товары, чем в других. Причем в разных магазинах была увеличена стоимость одних и тех же продовольственных товаров. В частности, цены на пшеничную муку, хлеб, кур и свинину были завышены более чем на 10%.

В связи с выявленными нарушениями Московское областное УФАС потребовало прекратить необоснованное увеличение цен на продукты. Чтобы исправить ситуацию, торговым сетям дали 10 дней. Если они не выполнят предписанные меры в указанный срок, ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС потребовала, чтобы мобильный оператор Tele2 снизил стоимость необоснованно повышенных тарифов.

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