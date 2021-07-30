Средний лимит по кредитным картам может быть поднят до 75 тыс рублей к концу года

Средний лимит использования денег на кредитных картах может быть поднят до 75 тыс рублей к концу года, сообщает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Средний установленный лимит по кредитным картам в течение текущего года находится на стабильно высоком диапазоне: от 68 до 74 тыс. руб. и вряд ли при отсутствии внешних шоков будет подвержен каким-либо значительным колебаниям. Скорее всего, к концу текущего года лимит по картам сможет уверенно закрепиться на уровне выше 75 тыс. руб.», — указано в сообщении.

По данным бюро, рост среднего показателя будет обусловлен показателями Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других регионов России, где лимит по кредитным картам вплотную уже приблизился к 90 тыс. руб. Предсказывается, что этот показатель будет расти.

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