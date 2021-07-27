В Кремле прокомментировали заявления Польши по «Северному потоку — 2»

Россия не может отнестись с пониманием к заявлениям польского правительство о том, что Польша является главным противником завершения газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Затрудняемся в понимании причин такого отношения к такому важному и полезному для всей Европы проекту. Он [«Северный поток — 2»] важен и внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, и он близок к завершению. Мы не можем с пониманием относиться к вот таким декларациям», — заявил Песков.

Ранее в Польше рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного потока — 2».

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку — 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. Через Польшу также проходит газопровод.