В Бундестаге рассказали, почему завершение «Северного потока-2» важно для Германии

Завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» поможет Германии совершить энергетический переход, заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених. Об этом он рассказал в интервью RND.

«Чтобы отказаться от атомной и угольной энергии, нам нужен газ, как мостовая технология», — сказал он, ответив на вопрос о правильности соглашения между американской и немецкой стороной.

По мнению Мютцениха, нужно как можно скорее завершить проект и ввести газопровод в эксплуатацию.

Также политик отметил, что ФРГ «не подведет» Украину. В Берлине хотят начать с Киевом диалог в сфере производства водорода, добавил он.

По его словам, отказ от газопровода не поможет ФРГ стать более экологичным государством.

«Нам придется отвернуться от других энергетических партнеров, но это невозможно, если мы хотим остаться функционирующей индустриальной страной», — добавил лидер фракции СДПГ.

Ранее министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2». В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.