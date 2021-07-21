Госдеп США сообщил о сделке с Германией по «Северному потоку — 2»

Соединенные Штаты во время обсуждений с властями Германии проекта газопровода «Северный поток — 2» предпочли не рисковать отношениями со своим ключевым союзником. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, сообщает РИА «Новости».

«Любой разумный человек посчитал бы, что санкции навряд ли остановят «Северный поток — 2». Поэтому Администрация США решила, что в таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двухсторонних отношений с нашим ключевым союзником», — сказал Прайс во время регулярного брифинга.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия хочет использовать «Северный поток – 2» для влияния на Европу.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.