news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Чемпионка по пляжному волейболу призвала не принуждать спортсменок играть... 17:55
Лукашенко призвал «бить морду» в случае повторения инцидента с белорусским... 17:54
Слуцкий уличил Губерниева в лицемерии 17:51
В ЕС начали оценку французской вакцины против COVID-19 17:41
Врачи назвали последствия коронавируса у детей 17:30
Онищенко: информационно-террористическая атака по вакцинации удалась 17:29
Умер певец шансона Геннадий Жаров 17:26
Ученые нашли эффективное средство от коронавируса 17:25
Брэнсон отреагировал на суборбитальный полет с Безосом 17:24
Арестованный петербургский депутат Резник прекратил избирательную кампанию 17:21

Национальный банк Украины выпустит монету с Крымом

close
100%
bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) выпустит памятную монету номиналом в 5 гривен, где будет изображен полуостров Крым.

Монета входит в серию «Маяки Украины». На аверсе размещен герб Украины и на фоне волн очертание полуострова Крым. На реверсе изображены шесть маяков, которые расположены в Одесской и Херсонской областях, а также в Крыму.

НБУ отмечет, что монета посвящена средствам навигационного оборудования — маякам.

«На Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2500 км морского побережья, насчитываются десятки маяков, каждый из которых имеет собственное имя, историю и форму. Маяки не только выполняют функцию обеспечения судоходства, а также являются достоянием национального культурного наследия Украины», — говорится в описании к монете.

Тираж монеты составит 35 тыс. экземпляров, она поступит в оборот 22 июля.

Ранее сообщалось, что на Украине появились 1000 гривен с пиратским шрифтом.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Скоро перекрасят кольца и нарисуют темнокожего»: что в России думают о новом девизе Игр
В новом девизе Олимпийских игр нашли лишнее слово
«Лучший день в жизни»: Безос слетал в космос и вернулся через 10 минут
Корабль Безоса поднялся на 107 километров
Путин на МАКСе: полетал на вертолете, осмотрел истребитель, рассказал о новом лайнере
Путину на МАКС-2021 показали новейший легкий истребитель Checkmate
Кич и бутафория: ведущая «Квартирного вопроса» оценила дом главы ставропольского ГИБДД
Врачи назвали последствия коронавируса у детей
Полторы тонны метамфетамина нашли в тайнике в Ленобласти
В Китае создали самый быстрый поезд в мире
Новости и материалы
Чемпионка по пляжному волейболу призвала не принуждать спортсменок играть в неудобной форме
Лукашенко призвал «бить морду» в случае повторения инцидента с белорусским флагом
Слуцкий уличил Губерниева в лицемерии
В ЕС начали оценку французской вакцины против COVID-19
Онищенко: информационно-террористическая атака по вакцинации удалась
Умер певец шансона Геннадий Жаров
Ученые нашли эффективное средство от коронавируса
Брэнсон отреагировал на суборбитальный полет с Безосом
Арестованный петербургский депутат Резник прекратил избирательную кампанию
В Федерации гандбола Норвегии надеются, что пляжницам разрешат играть не в бикини
Защитник сборной Англии играл со сломанными ребрами в плей-офф Евро
Макей заявил, что из Белоруссии хотят сделать «вторую Украину»
Россия стала рекордсменом по числу приезжающих в Анталью туристов
Евросоюз может инициировать введение санкций против Польши
Действие вакцины Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича
Путин съел любимый пломбир на МАКС-2021
В МОК объяснили, почему был изменен олимпийский девиз
Юрист оценил идею введения уголовной ответственности за призывы к отказу вакцинации
Все новости
Мафия гаишников: на Ставрополье задержан глава ГИБДД и десятки сотрудников
В доме задержанного главы ГИБДД Ставропольского края обнаружили золотой унитаз
«Не надо пугать россиян пустыми полками»: как мусорная реформа скажется на ассортименте магазинов
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
От Троицка до центра Москвы: что известно о новой ветке метро
Собянин установил названия станций новой ветки метро
В России предложили новый вид ипотеки. Ставка зависит от качества работы
Правительству предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку
Подключение к звонку после его начала. Безопасна ли новая функция WhatsApp
Эксперт оценил безопасность новой опции в групповых звонках WhatsApp
Премьеры недели: комиссар Депардье, новый фильм Шьямалана и страшная тайна хорроров
Что выходит в кино на этой неделе
С-500 поразила скоростную баллистическую цель. Где будет развернута система после испытаний
Минобороны показало видео испытаний новейшей ЗРК С-500
«Без зазрения совести»: Порошенко вновь пообещал украинцам Крым
Порошенко считает, что Крым можно «вернуть» за год
Не вредит, а помогает: как кофе защищает от аритмии
Ученые опровергли мнение о вреде кофе при аритмии
«Искоренить эти недопустимые явления»: в России предложили наказывать за призывы к отказу от вакцинации
В ОП Ленобласти призвали ввести уголовную ответственность для медиков-антипрививочников
Вырастут ли цены на овощи и крупы из-за нашествия насекомых-вредителей
Энтомологи прогнозируют рост численности комаров, короедов и шелкопрядов
Москва предостерегла Вашингтон от размещения гиперзвуковых ракет в Европе
Посольство РФ предупредило США о последствиях размещения гиперзвуковых ракет в Европе
Как прошел исторический полет Джеффа Безоса в космос
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях