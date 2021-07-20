Национальный банк Украины выпустит монету с Крымом

Национальный банк Украины (НБУ) выпустит памятную монету номиналом в 5 гривен, где будет изображен полуостров Крым.

Монета входит в серию «Маяки Украины». На аверсе размещен герб Украины и на фоне волн очертание полуострова Крым. На реверсе изображены шесть маяков, которые расположены в Одесской и Херсонской областях, а также в Крыму.

НБУ отмечет, что монета посвящена средствам навигационного оборудования — маякам.

«На Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2500 км морского побережья, насчитываются десятки маяков, каждый из которых имеет собственное имя, историю и форму. Маяки не только выполняют функцию обеспечения судоходства, а также являются достоянием национального культурного наследия Украины», — говорится в описании к монете.

Тираж монеты составит 35 тыс. экземпляров, она поступит в оборот 22 июля.

Ранее сообщалось, что на Украине появились 1000 гривен с пиратским шрифтом.