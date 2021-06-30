Песков дал совет бизнесу на фоне кризиса

Российские власти делают все необходимое, чтобы свести кризис к минимуму, но бизнес также должен проявить ответственность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам представителя Кремля, бизнес не может не испытывать на себе последствия пандемии коронавирусной инфекции, которая нанесла мировому ВВП ущерб в десятки триллионов долларов. Кроме того, кризис привел к росту цен на продукты и металлы.

«Бизнесу предлагается занять ответственную позицию, продолжать рост, продолжать получать прибыли, но при этом быть ответственными, ориентироваться на внутренние инвестиции, инвестиции в родную отечественную экономику», – заявил представитель Кремля.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что траты на экономику России выросли на 17% в 2020 году. Он также рассказал, какие вызовы стоят перед экономической политикой России.