Госдума ограничила общение коллекторов с близкими должника

Государственная дума приняла закон, ограничивающий общение кредиторов и коллекторов с родственниками и знакомыми должниками. Об этом сообщает РИА «Новости».

В соответствующем документе предлагается установить прямое обеспечение прав и интересов граждан, защиту их волеизъявления, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами.

Теперь кредитор или коллектор сможет обращаться к близким и знакомым кредитора только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо сможет в любое время может отозвать свое решение.

Сейчас коллекторы могут взаимодействовать с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия.

Ранее сообщалось, что Россияне в текущем году быстрее возвращают просроченные долги, переданные коллекторам.