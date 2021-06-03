Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Аналитики сервиса «Работа.ру» подготовили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в Москве. Они изучили более 30 тыс. вакансий. Исследование приводит RT.

На сегодняшний день в столице одной из самый высокооплачиваемых вакансий стала работа заместителя руководителя сети салонов красоты. Он сможет заработать до 300 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется высшее образование, стаж работы в крупных компаниях на аналогичной должности не менее пяти лет.

Востребованы помощники по хозяйству в загородном доме. Работникам предлагают до 280 тыс. рублей в месяц. Кроме того, им предоставят проживание.

Дизайнеру-консультанту в мебельном салоне готовы платить до 250 тыс. рублей в месяц. Такую же зарплату может получать Senior JavaScript Fullstack разработчик в стартапе.

В стоматологическую лабораторию ищут техника-керамиста, который может зарабатывать до 250 тыс. рублей ежемесячно. Операционному директору в транспортной компании готовы платить от 200 тыс. рублей в месяц.

Ранее рекрутеры назвали самые высокооплачиваемые вакансии на рынке труда. Среди них — батлер, водитель с собственным грузовиком и няня, готовая к переезду за границу.