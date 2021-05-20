Аналитики назвали займы друзей главным источником средств для малого бизнеса

Более четверти (27%) представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), привлекавших в период пандемии коронавируса дополнительные средства для своей деятельности, занимали деньги у друзей и близких. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Промсвязьбанка, ассоциации «Опора России» и агентства Magram Market Research.

По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, к такому способу финансирования россияне стали обращаться из-за низкой доступности банковских кредитов для МСБ.

За последний год привлекали дополнительные средства 58% малых и средних предпринимателей. Аналитики считают, что потребности МСБ в дополнительном финансировании повысила пандемия коронавируса. Предприниматели также прибегали к банковским кредитам для малого бизнеса (26%), льготным и беспроцентным кредитам в рамках антикризисных программ государства (18%) и кредитам в банках от имени физических лиц (9%).

Ранее в Счетной палате рассказали, почему малый бизнес сокращается несмотря на поддержку.