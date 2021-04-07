Эксперт посоветовал покупать золото

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов заявил, что желающим приобрести золото в свой инвестиционный портфель следует сделать это в ближайшее время. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, стоимость золота пока не может восстановиться до прежних значений, поэтому этот показатель продолжает снижаться.

«Золото сейчас дешево относительно своих среднегодовых значений. Унция дважды пыталась пробиться ниже 1680, но ей это так и не удалось», — сказал Емельянов.

Он также добавил, что ценовые показатели золота стабилизировались на уровнях мая-июня 2020 года.

Аналитик отметил, что унция драгоценного металла торгуется по стоимости на 15% ниже пиков прошлогоднего лета. Емельянов заключил, что покупку золота следует осуществить в ближайшие 1 — 1,5 года.

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