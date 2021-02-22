Зеленский планирует построить новый аэропорт на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует построить новый аэропорт в Донбассе, между Луганской и Донецкой областями. Об этом сообщает «Страна.ua».

Об этом украинский лидер сказал в ходе выступления на форуме «Украина 30. Инфраструктура» в понедельник, 22 февраля.

«Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей», — сказал Зеленский.

Он отметил, что этот аэропорт будет использоваться для нужд гражданской авиации.

Глава государства также добавил, что еще один аэропорт будет построен в Закарпатье, так как у действующего аэропорта «Ужгород» есть несколько стратегических проблем, в том числе необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.