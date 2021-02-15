Посол рассказал, когда Индия может открыть границы для россиян

Индия может открыть границы для российских туристов летом, если ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться. Об этом заявил индийский посол в Москве Венкатеш Варма, пишет РИА «Новости».

Варма подчекнул, что из России уже летают рейсы в Индию. К тому же, заражаемость коронавирусом, вероятно, будет снижаться из-за вакцинации.

«Если нынешняя тенденция улучшения ситуации с коронавирусом сохранится, то Индия, возможно, летом откроет свои границы для российских туристов», — сказал посол.

В Индии коронавирусом заразились почти 11 миллионов, скончались 155 тысяч человек. Ранее в стране нескольких собак научили искать заболевших коронавирусом.