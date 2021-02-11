Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предстоящей встрече главы государства и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Он отметил, что план предстоящего обсуждения политиков только формируется.

При этом, по его словам, в повестку не планируют включать вопрос предоставления Россией Белоруссии кредита в размере $3 млрд.

Кроме того, пресс-секретарь не стал комментировать тему смены госсекретаря Союзного государства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники заявил, что Лукашенко намерен попросить у Путина кредит в размере $3 млрд.