Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи... Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи...
Russian Presidential Executive Office/Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предстоящей встрече главы государства и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Он отметил, что план предстоящего обсуждения политиков только формируется.

При этом, по его словам, в повестку не планируют включать вопрос предоставления Россией Белоруссии кредита в размере $3 млрд.

Кроме того, пресс-секретарь не стал комментировать тему смены госсекретаря Союзного государства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники заявил, что Лукашенко намерен попросить у Путина кредит в размере $3 млрд.