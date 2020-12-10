В Pringles обновили логотип на упаковке чипсов впервые за 20 лет

Американская компания Kellogg, которая является владельцем бренда Pringles, показала обновленный дизайн упаковки чипсов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новая упаковка, фотографии которой были опубликованы в Instagram Pringles, выглядит минималистичнее и «чище» предыдущего варианта.

Кроме того, свой внешний облик изменил и маскот Mr. Pringle. Он стал «моложе» благодаря более «динамичным усам», цвет которых был изменен полностью на черный. Маскот «избавился» от широких бровей. Знаменитая бабочка также приобрела более острые очертания.

Прошлый логотип Pringles не менялся в течение 20 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Впервые за 10 лет: «Википедию» ждет редизайн

— Uncle Ben's сменит логотип из-за расовых протестов

— «ВКонтакте» представила новый логотип и дизайн веб-версии