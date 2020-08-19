Инфляция в России достигла нулевого уровня

В России инфляция вернулась на нулевой уровень в период с 11 по 17 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Неделей ранее была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.

Росстат отмечает, что с начала 2020 года цены выросли на 2,9%.

Согласно опубликованным данным, на момент 17 августа в России инфляция в годовом выражении сформировалась на уровне около 3,36%.

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