Инфляция в России достигла нулевого уровня
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В России инфляция вернулась на нулевой уровень в период с 11 по 17 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Неделей ранее была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.
Росстат отмечает, что с начала 2020 года цены выросли на 2,9%.
Согласно опубликованным данным, на момент 17 августа в России инфляция в годовом выражении сформировалась на уровне около 3,36%.
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