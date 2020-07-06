Украина будет отслеживать образ жизни чиновников

Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАПК) запустило мониторинг за образом жизни чиновников, чтобы проверять их декларации, сообщила пресс-служба агентства.

«Отныне Украина — среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник зарабатывает 10 тысяч и ездит на Mercedes, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования», — приводятся слова главы НАПК Александра Новикова.

Отмечается, что будет проверяться информация об использовании объектов, которые не указаны в декларациях, а также полученные подарки и приобретаемые объекты.

Если НАПК установит несоответствие, то правоохранительные органы будут проводить проверку всей декларации.