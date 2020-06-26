Россия планирует увеличить поставки газа в Китай
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Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в интервью корпоративному журналу сообщил, что компания ведет переговоры по увеличению поставок газа в Китай.
По словам Миллера, Газпром желает увеличить экспорт на 6 млрд куб. м — до 44 млрд куб. в год. Помимо этого с китайскими партнерами обсуждают организацию поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного маршрута».
Миллер добавил, что в обозримом будущем объем поставок газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.
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