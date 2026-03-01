Врач назвала ошибки родителей, мешающие детям крепко спать

Ночное кормление, долгое укачивание и постоянное присутствие взрослого возле кроватки закрепляют у детей старше четырех-шести месяцев вредные привычки сна. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Мария Лавренова.

Врач уточнила, что нарушения сна у детей часто возникают из-за неподходящей обстановки и хаотичного режима дня.

«Нерегулярный график, несоответствие времени укладывания реальной сонливости, посторонний шум или свет могут затруднить засыпание. Ухудшать сон также могут любые хронические или соматические состояния – например, зуд при дерматите, частые обострения», – предупреждает эксперт.

Однако, как объясняет врач, нарушения сна часто закрепляются в младенчестве из-за ошибок родителей, при этом вредные привычки не проходят самостоятельно в более старшем возрасте.

«Если малыш старше шести месяцев хорошо ест днем и набирает вес, но ночью просыпается каждые два часа поесть, это чаще всего не голод, а способ успокоения. Еда здесь работает как самый простой и быстрый антистресс, чтобы вернуться в сон», – уточняет Лавренова.

В числе других ошибок врач отмечает долгое укачивание и постоянное присутствие взрослого рядом во время сна. Чтобы «отучить» ребенка от таких ритуалов, врач рекомендует укладывать ребенка уже в состоянии сонливости после массажа или зашторивания окон.

«Так, в мозге ребенка закрепится связь: если сейчас происходит это действие, значит скоро я усну. Кладите малыша в кроватку сонным, расслабленным, но еще не спящим. Именно в этот момент происходит магия обучения: он сам преодолевает последние секунды до сна без вашей помощи», – отмечает невролог.

Ранее врач назвала два главных условия для крепкого сна.