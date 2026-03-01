В иранском Мешхеде подняли черный флаг траура над куполом мечети

Tasnim: над мечетью Имама Резы подняли черный флаг траура на время траура

Черный флаг траура подняли над куполом мечети Имама Резы в Мешхеде на северо-востоке Ирана после ликвидации верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Кадры опубликовало агентство Tasnim.

В публикации говорится, что флаг над куполом святыни восьмого имама окрасился в траурный цвет.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не выжил в результате ракетной атаки США и Израиля атаки ранним утром 28 февраля. Он был в своем офисе. После этого власти страны объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю по всей стране. Корпус стражей исламской революции и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за верховного лидера.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

