Армия

Жительница Брянской области не выжила после атаки дрона-камикадзе на автомобиль

Богомаз: в Климовском районе женщину не смогли спасти после удара дрона по авто
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Брянской области в результате атак ВСУ не смогла выжить мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, украинские силы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района. В результате атаки женщина получился тяжелейшие травмы.

Губернатор выразил соболезнования родным россиянки и сообщил, что семье окажут всю необходимую материальную помощь. Он также отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Он добавил, что всего ночью над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили восемь беспилотников самолетного типа.

Всего за прошедшую ночь над российскими регионами уничтожили 27 украинских беспилотников. Помимо Брянской, по семь дронов сбили над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями, еще один — над Ростовской областью.

Ранее в Брянской области от атаки дронов пострадала женщина в селе Истопки.

 
