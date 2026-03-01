Размер шрифта
Силы ПВО уничтожили беспилотники в российском регионе

Миляев: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника в Тульской области
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два украинских БПЛА», — говорится в публикации.

По словам губернатора, никто не пострадал, по предварительным данным, разрушений инфраструктуры и зданий нет.

Днем 28 февраля Миляев сообщал об уничтожении трех беспилотников в небе над регионом.

Утром 1 марта министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь над российскими регионами было уничтожено 27 украинских беспилотников. Было уничтожено восемь дронов над Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями, еще один — над Ростовской областью.

Ранее обломки беспилотника ВСУ упали в частном секторе Краснодара.

 
