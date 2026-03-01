Размер шрифта
Звезда «Трудных подростков» оказалась в эпицентре иранского удара по Дубаю

Актриса Анастасия Крылова рассказала об обстановке в Дубае на фоне атаки Ирана
Reuters

Российская актриса, звезда сериала «Трудные подростки» Анастасия Крылова, оказавшаяся во время иранских ударов в Дубае, показала обстановку вокруг. Ролик публикуют «Известия».

Крылова рассказала, что во время обстрела ей на телефон пришло уведомление о срочной эвакуации. В этот момент, по ее словам, за окном раздавались громкие хлопки.

«Мы все побежали на минус первый этаж. Вот сейчас здесь сидят люди, нам дали водичку. Ждем, что дальше», — поделилась подробностями происходящего актриса.

По данным 5-tv.ru, актриса находилась в аэропорту Дубая, когда по нему ударил беспилотник Ирана. Она выразила надежду, что сможет в ближайшее время вернуться домой.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По сведениям правительства страны, иранский БПЛА также атаковал аэропорт Дубая. В здании началось задымление, находившихся внутри людей эвакуировали. В результате пострадали четыре человека, им была оказана медицинская помощь. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам.

 
