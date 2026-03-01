В Катаре посчитали раненых от упавших обломков ракет Ирана

Al Jazeera: в Катаре восемь человек ранены при падении обломков иранских ракет

В Катаре как минимум восемь человек получили ранения в результате падения обломков сбитых иранских ракет. Об этом сообщил представитель МВД страны, его слова приводит телеканал Al Jazeera.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел на фоне перехвата воздушных целей силами противовоздушной обороны. Обломки ракет иранского производства упали в разных районах страны, уточняется в публикации. В результате были госпитализированы четверо пострадавших. Один из них получил «серьезные ранения». Подробности о состоянии других и характере полученных ими травм не сообщаются.

По данным Минобороны Катара, Иран выпустил по стране 65 ракет — две из них достигли авиабазы США. Информационный офис правительства Катара сообщил о 114 случаях падения обломков иранских ракет в стране.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, которую Пентагон назвал «Эпическая ярость». В Исламской Республике были атакованы многие города, есть жертвы среди мирного населения. Эту атаку армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала самой масштабной операцией в истории ВВС страны.

В ответ Иран ударил ракетами и беспилотниками по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ и Катаре. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Новость дополняется