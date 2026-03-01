Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

На Западе объяснили, почему смерть Хаменеи не положит конец иранскому режиму

Журналист Спайер: смерть Хаменеи вряд ли приведет к крушению иранского режима
Supreme Leader/WANA/Reuters

Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи, вероятно, не приведет к свержению иранского режима. Об этом написал журналист и аналитик по Ближнему Востоку Джонатан Спайер в статье для британского журнала Spectator.

Спайер отметил, 28 февраля «началась целенаправленная попытка» уничтожить текущий иранский режим, который сейчас «ведет борьбу за выживание». Также очевидно, что «на данный момент дипломатического выхода из ситуации нет», подчеркнул журналист.

По словам аналитика, нет никаких сомнений в «дисбалансе сил», однако авиаудары вряд ли могут привести к свержению власти в Иране, считает Спайер.

«История не дает нам однозначных примеров свержения режимов исключительно с помощью авиации. <…> Лидеры могут стать мишенью. Но Исламская Республика никогда не управлялась только одним человеком», – написал он.

По словам журналиста, сейчас у США и Израиля нет плана по отправке наземных войск для захвата Тегерана. А для свержения режима необходимо, чтобы «наземные силы действовали согласованно» с израильской и американской авиацией, считает Спайер.

«Продумана ли эта стратегия, и подготовлена ли почва? Или мы наблюдаем нечто вроде азартной игры, броска игральных костей, который, если восстание иранского народа не состоится, может закончиться тем, что ослабленный, возможно, временно обезглавленный иранский режим все еще будет удерживать власть? Иранский режим будет надеяться на последнее», – отметил он.

Также журналист добавил, что план правящей верхушки Ирана, вероятно, будет заключаться в том, чтобы удержаться у власти и нанести «достаточный ущерб США, Израилю и их союзникам», чтобы в конечном итоге добиться прекращения огня и представить его как победу.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью атаки является руководство Ирана. А президент США Дональд Трамп объяснил операцию нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Иран в ответ обстрелял ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. В ночь на 1 марта президент США Дональд Трамп сообщил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Затем в Иране подтвердили эту информацию. 1 марта иранское агентство IRNA сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции временно возглавят страну. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о начале «самой ожесточенной» наступательной операции в истории Вооруженных сил Ирана после гибели Али Хаменеи.

Ранее в Иране пообещали ответить за гибель верховного лидера.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!