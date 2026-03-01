На Западе объяснили, почему смерть Хаменеи не положит конец иранскому режиму

Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи, вероятно, не приведет к свержению иранского режима. Об этом написал журналист и аналитик по Ближнему Востоку Джонатан Спайер в статье для британского журнала Spectator.

Спайер отметил, 28 февраля «началась целенаправленная попытка» уничтожить текущий иранский режим, который сейчас «ведет борьбу за выживание». Также очевидно, что «на данный момент дипломатического выхода из ситуации нет», подчеркнул журналист.

По словам аналитика, нет никаких сомнений в «дисбалансе сил», однако авиаудары вряд ли могут привести к свержению власти в Иране, считает Спайер.

«История не дает нам однозначных примеров свержения режимов исключительно с помощью авиации. <…> Лидеры могут стать мишенью. Но Исламская Республика никогда не управлялась только одним человеком», – написал он.

По словам журналиста, сейчас у США и Израиля нет плана по отправке наземных войск для захвата Тегерана. А для свержения режима необходимо, чтобы «наземные силы действовали согласованно» с израильской и американской авиацией, считает Спайер.

«Продумана ли эта стратегия, и подготовлена ли почва? Или мы наблюдаем нечто вроде азартной игры, броска игральных костей, который, если восстание иранского народа не состоится, может закончиться тем, что ослабленный, возможно, временно обезглавленный иранский режим все еще будет удерживать власть? Иранский режим будет надеяться на последнее», – отметил он.

Также журналист добавил, что план правящей верхушки Ирана, вероятно, будет заключаться в том, чтобы удержаться у власти и нанести «достаточный ущерб США, Израилю и их союзникам», чтобы в конечном итоге добиться прекращения огня и представить его как победу.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью атаки является руководство Ирана. А президент США Дональд Трамп объяснил операцию нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Иран в ответ обстрелял ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. В ночь на 1 марта президент США Дональд Трамп сообщил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Затем в Иране подтвердили эту информацию. 1 марта иранское агентство IRNA сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции временно возглавят страну. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о начале «самой ожесточенной» наступательной операции в истории Вооруженных сил Ирана после гибели Али Хаменеи.

Ранее в Иране пообещали ответить за гибель верховного лидера.