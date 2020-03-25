Путин предложил ввести мораторий для защиты предприятий от банкротства
Президент России Владимир Путин во время обращения к нации предложил на ближайшие полгода ввести мораторий на банкротство предприятий, попавших в сложную ситуацию.
Как отметил российский лидер, такие предприятия нужно защитить от разорения.
«В этой связи предлагаю ввести сроком на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов», — сказал Путин.
Он уточнил, что данные меры коснутся компаний, «работающих в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией».
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