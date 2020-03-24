ООН призвала отменить мешающие борьбе с коронавирусом санкции

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 отменить санкции, которые мешают борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он написал письмо к главам государств «Большой двадцатки», в котором попросил их снять все ограничения, которые противодействуют доставке продовольствия и медикаментов.

Гутерреш подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом страны должны продемонстрировать солидарность, а не поддерживать изоляцию. По его мнению, необходимо также создать механизм реагирования для противодействия новой инфекции.

Ранее в Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии.

На данный момент в мире коронавирусом заразились 415 148 человека, вылечились 108 298, умерли 18 593.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.