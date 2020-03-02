Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.47 мск вырос на 33 копейки и составил 67,21 рубля. В свою очередь, евро повысился на 97 копеек — 74,79 рубля.

На открытии торгов 2 марта курс доллара опускался на 37 копеек до 66,51 рубля, также евро понижался на 37 копеек, до 73,45 рубля.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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