Курс евро упал до 73 рублей

Рубль растет к доллару и евро. Об этом говорят данные Московской биржи.

Курс доллара опустился на 37 копеек и составил 66,51 рубля.

Курс евро также понизился на 37 копеек, до 73,45 рубля.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».