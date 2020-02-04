Казахстан готовит встречи с ресурсодержателями по экспорту нефти в Белоруссию

Министерство энергетики Казахстана готовит встречи с национальными ресурсодержателями для переговоров о вероятном экспорте нефти в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на казахстанского министра энергетики Нурлана Ногаева.

По его словам, целью Казахстана является диверсификация поставок.

Он отметил, что после подписания соглашения по поставкам нефти с местными компаниями Минск сможет приобретать нефть у казахстанской стороны.

Ногаев также добавил, что встречи с ресурсосодержателями организовываются по просьбе непосредственно Белоруссии.

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