Путин замечает, что люди не чувствуют улучшений от нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что целевые показатели национальных проектов не будут пересматриваться в сторону понижения, несмотря на имеющиеся сбои и неготовность некоторых чиновников работать по-новому. Об этом информирует ТАСС.

По мнению главы государства, реализация нацпроектов должна дать россиянам ощущению реальных перемен в лучшую сторону.

При это Путин отметил, что на данный момент, судя по различным опросам общественного мнения, такое ощущение у большинства граждан отсутствует.

Лидер также отметил, что полтора года работы над нацпроектами продемонстрировали ряд проблем, которые имеются в системе.

В завершении президент сказал, что в этой связи имеются предложения скорректировать целевые показатели проектов.