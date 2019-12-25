Путин замечает, что люди не чувствуют улучшений от нацпроектов
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Президент России Владимир Путин заявил, что целевые показатели национальных проектов не будут пересматриваться в сторону понижения, несмотря на имеющиеся сбои и неготовность некоторых чиновников работать по-новому. Об этом информирует ТАСС.
По мнению главы государства, реализация нацпроектов должна дать россиянам ощущению реальных перемен в лучшую сторону.
При это Путин отметил, что на данный момент, судя по различным опросам общественного мнения, такое ощущение у большинства граждан отсутствует.
Лидер также отметил, что полтора года работы над нацпроектами продемонстрировали ряд проблем, которые имеются в системе.
В завершении президент сказал, что в этой связи имеются предложения скорректировать целевые показатели проектов.