Переговоры России и Украины по газу пройдут 13 декабря
Очередной раунд двусторонних переговоров России и Украины по газовому вопросу состоится 13 декабря, сообщает УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Отмечается, что переговоры пройдут в Вене.
Состав делегаций обеих сторон на данный момент не сообщается.
Предыдущая двусторонняя встреча по газу состоялась в Вене 28 ноября, в ходе переговоров стороны договорились интенсифицировать совместную работу.
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