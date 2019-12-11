Переговоры России и Украины по газу пройдут 13 декабря

Очередной раунд двусторонних переговоров России и Украины по газовому вопросу состоится 13 декабря, сообщает УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Отмечается, что переговоры пройдут в Вене.

Состав делегаций обеих сторон на данный момент не сообщается.

Предыдущая двусторонняя встреча по газу состоялась в Вене 28 ноября, в ходе переговоров стороны договорились интенсифицировать совместную работу.

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