Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России
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Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает «Интерфакс».
Глава государства считает, что отказ от пластиковых приборов и посуды должен быть постепенным, чтобы не навредить промышленности.
Он предложил для начала аккуратно внедрить наилучшие доступные технологии в крупных городах.
Путин рассказал, что практика отказа от пластиковой посуды наблюдается в других странах.
«Действовать надо обязательно... постепенно надо снижать», — подчеркнул Путин.
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