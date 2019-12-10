Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России

Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает «Интерфакс».

Глава государства считает, что отказ от пластиковых приборов и посуды должен быть постепенным, чтобы не навредить промышленности.

Он предложил для начала аккуратно внедрить наилучшие доступные технологии в крупных городах.

Путин рассказал, что практика отказа от пластиковой посуды наблюдается в других странах.

«Действовать надо обязательно... постепенно надо снижать», — подчеркнул Путин.

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