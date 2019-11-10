СМИ узнали о планах превращения префектуры Фукусима в центр возобновляемой энергетики

Префектуру Фукусима, где произошла авария на АЭС могут преобразовать в центр возобновляемой энергетики. Об этом сообщает газета Nikkei.

Уточняется, что строительство 11 солнечных электростанций и 10 ветряных электростанций планируется организовать на сельскохозяйственных землях, которые уже непригодны для возделывания, и в гористых местностях, откуда идет отток населения.

Отмечается, что добываемую электроэнергию планируют направить в Токио и его пригород.

Стоимость энергетического проекта оценивается в $2,7 млрд.