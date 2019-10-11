Свыше 100 преподавателей РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат

Более 100 преподавателей Сибирского института управления (СИУ) — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) подписали обращение к ректору из-за низких зарплат в образовательном заведении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя профсоюзного комитета работников института Галину Плясулю.

Как стало известно, соответствующий документ подписали 107 человек из 144 штатных преподавателей.

Таким образом, профессорско-преподавательский состав академии поддержал обращение работников к ректору РАНХиГС от 13 сентября 2019 года.

«Мы обратились к преподавателям за поддержкой, поскольку директор стал опровергать информацию, изложенную в нашем обращении, — пояснила Плясуля.

Отмечается, что сейчас проводится работа двусторонней переговорной комиссии, которая представляет интересы администрации и работников учебного учреждения.