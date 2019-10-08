В России раскрыли схему мошенничества иностранных «псевдоброкеров»

Росфинмониторинг зафиксировал случаи обмана россиян со стороны предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках компаний-нерезидентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, «псевдоброкеры» предлагали гражданам поучаствовать в торговле на рынках, требуя внести деньги на торговый счет. После этого компании создавали видимость проведения торговых операций и якобы увеличивали размер вложений. Потом они вынуждали людей вновь вносить деньги и обнуляли счета при попытках граждан снять средства.

Среди таких «псевдоброкеров» были: «Teletrade», «GRANDCAPITAL», «Delloy Trаde», «GLOBAL FX», «Kappabrokers», «GO CAPITALS FX», «KBCapitals»; «10 BROKERS»; «Swis Trade»; «BORN to TRADE», «Barclays Trade», «WerCrypto».

«Деятельность компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем», — подчеркнули в Росфинмониторинге.

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