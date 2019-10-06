Россия адаптирует экономику для выполнения Парижского соглашения

Российские власти придумают план, который поможет экономике страны приспособиться к выполнению Парижского соглашения по климату. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе вице-премьера страны Алексея Гордеева.

Уточняется, что такое решение было принято после встречи Гордеева с премьером земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Планируется, что созданный российской стороной проект также позволит снизить эмиссию вредных веществ в атмосферу.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление кабинета министров о принятии Парижского соглашения по климату от 2015 года.