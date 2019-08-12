Орешкин оценил решение Fitch о повышении рейтинга России

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Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал данные о повышении международным рейтинговом агентством Fitch долгосрочного кредитного рейтинга российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее рейтинг России в национальной и иностранной валюте был повышен с «BBB-» до «BBB». Такой показатель свидетельствует о высокой оценке основных элементов политики в сфере макроэкономики, а также о качестве экономической политики и ее устойчивости.

В ответ на соответствующий вопрос Орешкин заявил, что «позитивно» оценивает решение Fitch.