Орешкин оценил решение Fitch о повышении рейтинга России
Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал данные о повышении международным рейтинговом агентством Fitch долгосрочного кредитного рейтинга российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее рейтинг России в национальной и иностранной валюте был повышен с «BBB-» до «BBB». Такой показатель свидетельствует о высокой оценке основных элементов политики в сфере макроэкономики, а также о качестве экономической политики и ее устойчивости.
В ответ на соответствующий вопрос Орешкин заявил, что «позитивно» оценивает решение Fitch.