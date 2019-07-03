ФСБ арестовала банду похитителей российского топлива

Сотрудники ФСБ задержали похитителей, которые незаконно присоединялись к нефтепроводам и выкачивали топливо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление службы.

Как отмечается, работники ФСБ задержали нарушителей еще в апреле, однако об этом стало известно только 3 июля.

По данным ФСБ, нарушители «этнической преступной группы» были пойманы с поличным. Один из похитителей оказался россиянином, которого до этого судили за постоянную кражу дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что на Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России.