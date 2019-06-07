Путин обещал господдержку компаниям за инвестиции в высокие технологии в РФ

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил российским компаниям стать партнерами государства в создании передовых технологический и пообещал в рамках такого партнерства финансовую и налоговую поддержку, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению российского лидера, практическим результатом такого партнерства должны стать прорывные продукты и услуги как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Для государства это возможность сформировать мощный технологический задел, для компаний - шагнуть в новую технологическую эпоху», — отметил Путин.

Также президент пообещал, что государство поможет стимулировать спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе через государственные закупки.

Ранее Путин объявил о начале технологической войны.

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