Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран
Украина остается одной из самых бедных стран региона по уровню ВВП на душу населения. Об этом сообщается в специальном докладе Всемирного банка.
Уточняется, что на данный момент Украина по финансовому показателю находится на уровне Армении, Грузии и Молдавии.
В документе отмечается, что темпы экономического роста Украины все еще недостаточны для того, чтобы в ближайшем будущем приблизиться к благосостоянию соседних европейских стран.
В 1990 году на Украине был аналогичный уровень доходов, что и в Польше, однако в настоящий момент ВВП Киева на душу населения по паритету покупательской способности втрое уступает Варшаве, говорится в докладе.
По данным экспертов банка, украинская сторона далека от того, чтобы сравняться по доходам со странами Европы.
Ранее сообщалось, что счетная палата предрекла падение реальных доходов россиян.