Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран

Украина остается одной из самых бедных стран региона по уровню ВВП на душу населения. Об этом сообщается в специальном докладе Всемирного банка.

Уточняется, что на данный момент Украина по финансовому показателю находится на уровне Армении, Грузии и Молдавии.

В документе отмечается, что темпы экономического роста Украины все еще недостаточны для того, чтобы в ближайшем будущем приблизиться к благосостоянию соседних европейских стран.

В 1990 году на Украине был аналогичный уровень доходов, что и в Польше, однако в настоящий момент ВВП Киева на душу населения по паритету покупательской способности втрое уступает Варшаве, говорится в докладе.

По данным экспертов банка, украинская сторона далека от того, чтобы сравняться по доходам со странами Европы.

Ранее сообщалось, что счетная палата предрекла падение реальных доходов россиян.