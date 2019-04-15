В Кремле прокомментировали идею освобождения малоимущих от НДФЛ

В Кремле в настоящее время нет четкой позиции по обсуждаемой идее освободить малоимущих от НДФЛ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу», — отметил Песков.

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По вопросу хода обсуждения этой идеи, он адресовал в правительство, отметив, что такие идеи сначала должны проходить «обкатку» в кабмине и Мифине.

Ранее СМИ сообщили, что кабмин может обсудить освобождение россиян, которые имеют низкий доход, от уплаты НДФЛ.