Стал известен разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами в Москве

Размер заработной платы женщин в Москве в среднем на 11% меньше, чем у мужчин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона», данные которого излагает ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баксакова.

По ее словам, эта цифра соотносится с показателями скандинавских стран.

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«По стране у нас динамика тоже хорошая...», — добавила Баксакова.

Она отметила, что раньше женщины получали 67% в среднем от заработной платы мужчин. Однако после реализации майских указов разрыв сократился. Теперь женщины получают в среднем 73% от мужской зарплаты, уточняет Баксакова.

Также она подчеркнула, что женщины и мужчины молодого и пожилого возраста получают примерно одинаково, в то время как разрыв увеличивается в средней возрастной группе, когда люди заводят семью и детей. Для предотвращения этого, по ее словам, мужчинам и женщинам следует равномерно распределить семейные обязанности.

Ранее сообщалось, что опрос выявил, как россияне относятся к равноправию полов.