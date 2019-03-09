Минтруд назвал профессии, по которым легче всего найти работу

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В Минтруда и социальной защиты рассказали, по каким специальностям можно быстро найти работу при посредничестве службы занятости. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, на первом месте по этому показателю находятся врачи и средний медицинский персонал. За ними идут квалифицированные рабочие, которые заняты в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, а также в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

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На третьем месте по скорости поиска работы — сотрудники организаций в сфере охраны.

Подчеркивается, что дольше всего работу ищут неквалифицированные работники.

Ранее сообщалось, что Минтруд назвал самые востребованные профессии.