Минтруд назвал профессии, по которым легче всего найти работу
В Минтруда и социальной защиты рассказали, по каким специальностям можно быстро найти работу при посредничестве службы занятости. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, на первом месте по этому показателю находятся врачи и средний медицинский персонал. За ними идут квалифицированные рабочие, которые заняты в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, а также в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.
Реклама
На третьем месте по скорости поиска работы — сотрудники организаций в сфере охраны.
Подчеркивается, что дольше всего работу ищут неквалифицированные работники.
Ранее сообщалось, что Минтруд назвал самые востребованные профессии.