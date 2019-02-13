Стало известно о годовом росте поставок российского газа в Белоруссию

Россия в 2018 году увеличила поставки газа в Белоруссию до 20,33 млрд кубометров газа против 19 млрд кубометров в 2017 году, передает РИА «Новости».

Таким образом, годовой рост объема поставок газа составил 7%.

Отмечается, что соответствующие данные содержатся в материалах ко встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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При этом Путин назвал сферу энергетики одной из важнейших в отношениях двух стран и пообещал сохранить объемы поставок углеводородов в Белоруссию, говорится на сайте Кремля.

Ранее Лукашенко пообещал россиянам качественную водку и закуску.