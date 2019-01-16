Парламент Британии отклонил сделку Мэй по Brexit

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Парламент Великобритании проголосовал против предложенного премьер-министром страны Терезой Мэй соглашения с ЕС по выходу Британии из Евросоюза, передает Reuters.

По данным агентства, за соглашение высказались 202 депутата, 432 проголосовали против сделки Мэй.

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Данная ситуация делает возможным как «жесткий» Brexit, так и полную отмену выхода Британии из ЕС.

«Сегодняшнее голосование ничего не говорит нам о том, как парламент собирается выполнить решение, принятое людьми на референдуме», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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