Парламент Британии отклонил сделку Мэй по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против предложенного премьер-министром страны Терезой Мэй соглашения с ЕС по выходу Британии из Евросоюза, передает Reuters.
По данным агентства, за соглашение высказались 202 депутата, 432 проголосовали против сделки Мэй.
Реклама
Данная ситуация делает возможным как «жесткий» Brexit, так и полную отмену выхода Британии из ЕС.
«Сегодняшнее голосование ничего не говорит нам о том, как парламент собирается выполнить решение, принятое людьми на референдуме», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
«Газета.Ru» следит за голосованием и его последствиями по Brexit в режиме онлайн.