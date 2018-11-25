Туск призвал ЕС одобрить соглашение по Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск порекомендовал саммиту Евросоюза одобрить сделку по Brexit. Об этом сообщается на сайте Евросовета.
По мнению Туска, представителям ЕС удалось снизить риски и потери, связанные с Brexit.
Он также добавил, что политическая декларация между Великобританией и Евросоюзом определяет направление будущих отношений сторон.
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Туск подчеркнул, что встреча 27 лидеров стран ЕС состоится 25 ноября.
Ранее сообщалось, что Туск назвал песню-девиз Brexit.