Туск призвал ЕС одобрить соглашение по Brexit

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Глава Евросовета Дональд Туск порекомендовал саммиту Евросоюза одобрить сделку по Brexit. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

По мнению Туска, представителям ЕС удалось снизить риски и потери, связанные с Brexit.

Он также добавил, что политическая декларация между Великобританией и Евросоюзом определяет направление будущих отношений сторон.

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Туск подчеркнул, что встреча 27 лидеров стран ЕС состоится 25 ноября.

Ранее сообщалось, что Туск назвал песню-девиз Brexit.