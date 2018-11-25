CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу»

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Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в «черную пятницу». Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, это на 23,6% больше показателей 2017 года.

Как отмечается, в этом году 33,5% от всей выручки было получено в результате покупок с мобильных устройств.

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При этом данных по выручке магазинов, которые американцы посещали лично, пока нет.

Ранее сообщалось, что китайская интернет-компания Alibaba в «День холостяка» продала товаров на $30 млрд.