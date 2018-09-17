РСТ ожидает увеличение спроса на поездки в Солсбери

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что российские туристы могут начать интересоваться поездками в британский город Солсбери. Об этом сообщает RNS.

«Я думаю, когда страсти улягутся, туда начнут ездить туристы. Но сиюминутных желающих поехать в Солсбери мы не наблюдаем», — сказал Барзыкин.

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Он подчеркнул, что на данный момент туристы будут с опасением относиться к поездкам в Солсбери.

Вице-президент также добавил, что в текущем году совокупный турпоток в Великобританию снизился из-за визовых сложностей и информационного фона.

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